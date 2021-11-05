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Брентфорд - Норвич 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
БрентфордНорвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Норвич, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
03.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Норвич Сити1 : 0Брентфорд
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Брентфорд1 : 1Норвич Сити
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Брентфорд1 : 1Норвич Сити
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Норвич Сити1 : 0Брентфорд
27.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брентфорд0 : 1Норвич Сити
22.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Норвич Сити1 : 2Брентфорд
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брентфорд1 : 3Норвич Сити
31.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Брентфорд0 : 0Норвич Сити
03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Норвич Сити5 : 0Брентфорд
24.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Норвич Сити1 : 2Брентфорд

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