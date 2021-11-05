Брентфорд - Норвич 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Норвич, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Томас Франк
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|03.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|27.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 1
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 0
|27.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 1
|22.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 2
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 0
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|5 : 0
|24.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 2