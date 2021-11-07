Лидс - Лестер 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Лестер, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
|02.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 4
|24.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 1
|18.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 26
|0 : 1
|11.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 2
|0 : 0