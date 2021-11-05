Эвертон - Тоттенхэм 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Антонио Конте
История личных встреч
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|06.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 2
|23.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 6
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 0
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 3
|05.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2