Арсенал - Уотфорд 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Уотфорд, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 2
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|15.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 0
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 2
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 3
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|13.03.2016
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2