Вест Хэм - Ливерпуль 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Ливерпуль, которое состоится 07 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Юрген Клопп
История личных встреч
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|04.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 0
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 4
|14.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 4
|11.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2