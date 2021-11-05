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Сельта - Барселона 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
6 Ноября 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
СельтаБарселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Серхи Бархуан
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Барселона1 : 2Сельта
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 3Барселона
27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 2Барселона
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Барселона4 : 1Сельта
04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Сельта2 : 0Барселона
22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Барселона2 : 0Сельта
17.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Сельта2 : 2Барселона
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Сельта
04.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Сельта1 : 1Барселона
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 2Сельта

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