Сельта - Барселона 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
6 Ноября 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Серхи Бархуан
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|09.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|4 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|17.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|04.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 2