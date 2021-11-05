Эспаньол - Гранада 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
6 Ноября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Гранада, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 3
|19.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 2
|21.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|14.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|01.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|30.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 2
|14.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|08.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
|15.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1