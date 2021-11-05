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Эспаньол - Гранада 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
6 Ноября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ЭспаньолГранада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Гранада, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Гранада2 : 1Эспаньол
01.09.2019 Испания - Примера Тур 3 Эспаньол0 : 3Гранада
19.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Гранада1 : 2Эспаньол
21.01.2017 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол3 : 1Гранада
14.03.2016 Испания - Примера Тур 29 Гранада1 : 1Эспаньол
01.11.2015 Испания - Примера Тур 10 Эспаньол1 : 1Гранада
30.04.2015 Испания - Примера Тур 34 Гранада1 : 2Эспаньол
14.12.2014 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол2 : 1Гранада
08.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол1 : 0Гранада
15.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Гранада0 : 1Эспаньол

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