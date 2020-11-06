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Алавес - Леванте 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
АлавесЛеванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
08.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Алавес2 : 2Леванте
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Леванте1 : 1Алавес
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Леванте0 : 1Алавес
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Алавес1 : 0Леванте
11.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Алавес2 : 0Леванте
30.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Леванте2 : 1Алавес
01.03.2018 Испания - Примера Тур 26 Алавес1 : 0Леванте
30.09.2017 Испания - Примера Тур 7 Леванте0 : 2Алавес

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