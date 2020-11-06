Алавес - Леванте 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
|08.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 1
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|11.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 1
|01.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|30.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2