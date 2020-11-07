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Мальорка - Эльче 7 Ноября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
МальоркаЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эльче, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
03.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Мальорка1 : 1Эльче
16.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Эльче1 : 1Мальорка
06.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Мальорка1 : 0Эльче
27.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Эльче1 : 0Мальорка
24.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Мальорка2 : 1Эльче
02.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Эльче1 : 1Мальорка

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