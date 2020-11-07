Мальорка - Эльче 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эльче, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Фран Эскриба
История личных встреч
|03.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|1 : 1
|16.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|1 : 1
|06.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|1 : 0
|27.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 0
|24.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|2 : 1
|02.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|1 : 1