Валенсия - Атлетико 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико, которое состоится 07 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 1
|14.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 2
|19.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 2
|20.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|04.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|05.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 0
|02.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2