Вильярреал - Хетафе 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Хетафе, которое состоится 07 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 3
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 3
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 0
|24.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|10.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 0
|29.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0