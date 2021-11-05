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Кальяри - Аталанта 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
6 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
КальяриАталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 06 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта0 : 2Кальяри
04.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Кальяри0 : 2Аталанта
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта0 : 1Кальяри
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри1 : 0Аталанта
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Аталанта1 : 2Кальяри

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