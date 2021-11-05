Кальяри - Аталанта 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
6 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 06 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 2
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|14.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2