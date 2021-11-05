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Ювентус - Фиорентина 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
6 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
ЮвентусФиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина1 : 1Ювентус
22.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус0 : 3Фиорентина
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Ювентус3 : 0Фиорентина
14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина0 : 0Ювентус
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Ювентус2 : 1Фиорентина
01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Фиорентина0 : 3Ювентус
09.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Фиорентина0 : 2Ювентус
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 0Фиорентина
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина2 : 1Ювентус
20.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус2 : 1Фиорентина

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