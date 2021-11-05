Ювентус - Фиорентина 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
6 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|22.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 0
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|01.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|09.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|15.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 1
|20.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1