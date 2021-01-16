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Специя - Торино 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
6 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
СпецияТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Торино, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
15.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Специя4 : 1Торино
16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Торино0 : 0Специя

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