Специя - Торино 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
6 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Торино, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Торино
Турин
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Иван Юрич
История личных встреч
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0