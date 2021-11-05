Сампдория - Болонья 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Болонья, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|01.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 1
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 1
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0