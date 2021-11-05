Удинезе - Сассуоло 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Лука Готти
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0
|17.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0