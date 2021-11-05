Наполи - Верона 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Игор Тудор
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 1
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 0
|19.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 3
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
|16.12.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 2
|15.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0