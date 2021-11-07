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Лацио - Салернитана 7 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
ЛациоСалернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Салернитана, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Стефано Колантуоно

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