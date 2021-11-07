Милан - Интер 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
7 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер, которое состоится 07 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|04.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 0
|27.12.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 2