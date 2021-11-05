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Лейпциг - Боруссия Д 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
ЛейпцигБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
США Джесси Марш
Германия Марко Розе
История личных встреч
13.05.2021 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 2Боруссия Д
17.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д3 : 3РБ Лейпциг
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг0 : 1Боруссия Д
26.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д4 : 1РБ Лейпциг
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг1 : 1Боруссия Д
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
04.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д1 : 0РБ Лейпциг

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