Лейпциг - Боруссия Д 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Марко Розе
История личных встреч
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 2
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 2
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|3 : 3
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|26.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|4 : 1
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 3
|04.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 0