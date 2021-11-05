Штутгарт - Арминия 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Арминия, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Франк Крамер
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 2
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 0
|09.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|27.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|0 : 1
|17.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|2 : 3
|06.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|02.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|15.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 0
|17.05.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|15.12.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0