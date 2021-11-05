Свернуть список

Штутгарт - Арминия 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
ШтутгартАрминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Арминия, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Франк Крамер
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт0 : 2Арминия
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Арминия3 : 0Штутгарт
09.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Штутгарт1 : 1Арминия
27.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Арминия0 : 1Штутгарт
17.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Арминия2 : 3Штутгарт
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Штутгарт3 : 1Арминия
02.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 30 Арминия2 : 2Штутгарт
15.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт0 : 0Арминия
17.05.2008 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт2 : 2Арминия
15.12.2007 Германия - Бундеслига Тур 17 Арминия2 : 0Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close