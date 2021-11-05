Бавария - Фрайбург 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|17.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 3
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 4
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|5 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|4 : 1
|20.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 2