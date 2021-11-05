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Бавария - Фрайбург 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
БаварияФрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург2 : 2Бавария
17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария2 : 1Фрайбург
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария3 : 1Фрайбург
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 3Бавария
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 1Бавария
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария1 : 1Фрайбург
04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург0 : 4Бавария
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Бавария5 : 0Фрайбург
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария4 : 1Фрайбург
20.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Фрайбург1 : 2Бавария

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