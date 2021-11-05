Вольфсбург - Аугсбург 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Михаэль Фронтцек
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 2
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|8 : 1
|23.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 3
|13.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 0
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|27.08.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2