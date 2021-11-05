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Вольфсбург - Аугсбург 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
ВольфсбургАугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Михаэль Фронтцек
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Аугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург8 : 1Аугсбург
23.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург2 : 3Вольфсбург
13.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург2 : 1Вольфсбург
28.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Вольфсбург1 : 2Аугсбург
27.08.2016 Германия - Бундеслига Тур 1 Аугсбург0 : 2Вольфсбург

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