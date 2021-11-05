Бохум - Хоффенхайм 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
6 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хоффенхайм, которое состоится 06 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Томас Райс
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|13.02.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 1
|12.09.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 0
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 3
|29.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 3