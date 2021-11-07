Герта - Байер 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Байер, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 0
|29.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 5
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 1
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 6
|22.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1