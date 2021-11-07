Кёльн - Унион 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
7 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 07 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Урс Фишер
История личных встреч
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
|31.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|13.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1