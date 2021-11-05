Гройтер Фюрт - Айнтрахт 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 21:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Айнтрахт, которое состоится 07 ноября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|31.03.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 3
|02.11.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1