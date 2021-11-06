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Лилль - Анже 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
6 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
ЛилльЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 06 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Жеральд Батикл
История личных встреч
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже1 : 2Лилль
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль1 : 2Анже
07.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Анже0 : 2Лилль
13.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Лилль2 : 1Анже
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль5 : 0Анже
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Анже1 : 0Лилль
24.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль1 : 2Анже
27.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Анже1 : 1Лилль
11.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль1 : 2Анже
05.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже1 : 0Лилль

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