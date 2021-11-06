Лилль - Анже 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
6 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 06 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 2
|07.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|13.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|5 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 0
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 2
|27.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 1
|11.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|05.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0