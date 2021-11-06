Бордо - ПСЖ 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
6 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - ПСЖ, которое состоится 06 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 2
|23.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|4 : 3
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|09.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|6 : 2
|10.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 3
|24.01.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 4