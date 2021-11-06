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Бордо - ПСЖ 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
6 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
БордоПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - ПСЖ, которое состоится 06 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Бордо0 : 1ПСЖ
28.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 2Бордо
23.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ4 : 3Бордо
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Бордо0 : 1ПСЖ
09.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ1 : 0Бордо
02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Бордо2 : 2ПСЖ
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо0 : 1ПСЖ
30.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 ПСЖ6 : 2Бордо
10.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо0 : 3ПСЖ
24.01.2017 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Бордо1 : 4ПСЖ

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