Марсель - Метц 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
7 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Метц, которое состоится 07 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Метц
Метц
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1
|02.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|6 : 3
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 3
|03.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
|16.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|01.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 2
|07.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1
|12.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2