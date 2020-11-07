Ницца - Монпелье 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
7 Ноября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монпелье, которое состоится 07 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 1
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 0
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|24.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 1
|18.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 2