Реймс - Монако 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монако, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Нико Ковач
История личных встреч
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|13.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|11.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|25.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 3