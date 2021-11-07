Сент-Этьен - Клермон 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Клермон, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Паскаль Гастьен