Лорьян - Брест 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Брест, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 11
|3 : 2
|16.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 33
|3 : 0
|18.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 15
|4 : 2
|16.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|4 : 0
|27.02.2013
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|02.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 0