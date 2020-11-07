Нант - Страсбург 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
7 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 07 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 3
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 2