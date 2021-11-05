Санта-Клара - Порту 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Порту
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|19.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|1 : 0
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
|20.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|1 : 0
|15.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 2