Фортуна - ПСВ 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
7 Ноября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 12-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ, которое состоится 07 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Сьорс Ульте
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 3
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|5 : 0
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|5 : 0
|18.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 2