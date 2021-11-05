Аякс - Гоу Эхед Иглс 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
7 Ноября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 12-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 07 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 2
|25.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 1
|26.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 20
|0 : 1
|28.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 8
|6 : 0