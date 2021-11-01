Эквадор - Венесуэла 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104
12 Ноября 2021, Пятница. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Кристьян Феррейра (Уругвай)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Венесуэла, которое состоится 12 ноября 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Эквадор. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Венесуэла
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
История личных встреч
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 1
|21.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|2 : 2
|02.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 12
|3 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|1 : 3
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|1 : 1
|08.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 1
|2 : 0
|10.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 2
|1 : 0
|16.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|3 : 1