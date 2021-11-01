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Азербайджан - Люксембург 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Мануэль Шутенгрюбер (Линц, Австрия)
АзербайджанЛюксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Люксембург, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Люксембург
Главные тренеры
Италия Джанни Де Бьязи
Люксембург Люк Хольтц
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 4 Люксембург2 : 1Азербайджан
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 6 Люксембург0 : 0Азербайджан
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 1 Азербайджан1 : 2Люксембург
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 8 Азербайджан1 : 1Люксембург
22.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 6 Люксембург0 : 0Азербайджан

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