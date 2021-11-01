Азербайджан - Люксембург 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Мануэль Шутенгрюбер (Линц, Австрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Люксембург, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Люксембург
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Люк Хольтц
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 4
|2 : 1
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 6
|0 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 1
|1 : 2
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 8
|1 : 1
|22.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 6
|0 : 0