Свернуть список

Грузия - Швеция 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ГрузияШвеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Швеция, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Грузия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Швеция
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 1 Швеция1 : 0Грузия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close