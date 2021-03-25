Грузия - Швеция 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Швеция, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Грузия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Швеция
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Янне Андерссон
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 1
|1 : 0