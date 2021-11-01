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Россия - Кипр 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
РоссияКипр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Кипр, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Кипр
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Греция Никос Костеноглу
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 5 Кипр0 : 2Россия
13.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. Тур 8 Кипр0 : 5Россия
11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. Тур 4 Россия1 : 0Кипр

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