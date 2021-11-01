Россия - Кипр 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Кипр, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Кипр
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Никос Костеноглу
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 5
|0 : 2
|13.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. Тур 8
|0 : 5
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. Тур 4
|1 : 0