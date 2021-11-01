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Армения - Северная Македония 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
АрменияМакедония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Северная Македония, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Армения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Северная Македония
Главные тренеры
Испания Хоакин Капаррос
Северная Македония Благойя Милевски
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 4 Северная Македония0 : 0Армения
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 6 Армения1 : 0Северная Македония
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 1 Северная Македония2 : 1Армения
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 4 Армения4 : 0Северная Македония
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 2 Северная Македония2 : 0Армения
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 9 Армения4 : 1Северная Македония
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 2 Северная Македония2 : 2Армения

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