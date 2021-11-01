Армения - Северная Македония 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
11 Ноября 2021, Четверг. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Северная Македония, которое состоится 11 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Армения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Северная Македония
Главные тренеры
|Хоакин Капаррос
|Благойя Милевски
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 4
|0 : 0
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 6
|1 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. Тур 1
|2 : 1
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 4
|4 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 2
|2 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 9
|4 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 2
|2 : 2