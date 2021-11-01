Ирландия - Португалия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Португалия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Ирландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Португалия
Главные тренеры
|Стивен Кенни
|Фернанду Сантуш
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 4
|2 : 1
|11.06.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|1 : 5