Словакия - Словения 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Арена Трнава (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Словения, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Словакия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Словения
Главные тренеры
|Штефан Таркович
|Матьяж Кек
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 4
|1 : 1
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 7
|1 : 0
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 2
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 9
|0 : 2
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 2
|2 : 1