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Словакия - Словения 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Арена Трнава (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
СловакияСловения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Словения, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Словакия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Словения
Главные тренеры
Словакия Штефан Таркович
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 4 Словения1 : 1Словакия
01.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 7 Словакия1 : 0Словения
08.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 2 Словения1 : 0Словакия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 9 Словакия0 : 2Словения
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 2 Словения2 : 1Словакия

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