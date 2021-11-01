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Мальта - Хорватия 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
МальтаХорватия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Хорватия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Мальта. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Хорватия
Главные тренеры
Италия Дэвис Манджа
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 3 Хорватия3 : 0Мальта
13.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 10 Мальта0 : 1Хорватия
09.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 1 Хорватия2 : 0Мальта
02.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 7 Мальта1 : 3Хорватия
17.11.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 4 Хорватия3 : 0Мальта

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