Мальта - Хорватия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Хорватия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Мальта. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Хорватия
Главные тренеры
|Дэвис Манджа
|Златко Далич
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 3
|3 : 0
|13.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 10
|0 : 1
|09.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 1
|2 : 0
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 7
|1 : 3
|17.11.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 4
|3 : 0