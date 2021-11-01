Румыния - Исландия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Исландия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Исландия
Главные тренеры
|Мирел Рэдой
|Арнар Видарссон
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 4
|0 : 2
|08.10.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь A - 1/2 финала
|2 : 1