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Румыния - Исландия 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
РумынияИсландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Исландия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Исландия
Главные тренеры
Румыния Мирел Рэдой
Исландия Арнар Видарссон
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 4 Исландия0 : 2Румыния
08.10.2020 ЧЕ-2020 - квалификация Путь A - 1/2 финала Исландия2 : 1Румыния

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