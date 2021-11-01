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Германия - Лихтенштейн 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Горан Патаки (Джяково, Хорватия)
ГерманияЛихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Лихтенштейн, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Лихтенштейн
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 4 Лихтенштейн0 : 2Германия
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. Тур 5 Германия4 : 0Лихтенштейн
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. Тур 1 Лихтенштейн0 : 6Германия

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