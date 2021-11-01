Германия - Лихтенштейн 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
11 Ноября 2021, Четверг. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Горан Патаки (Джяково, Хорватия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Лихтенштейн, которое состоится 11 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Мартин Штоклаза
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 4
|0 : 2
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 5
|4 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. Тур 1
|0 : 6