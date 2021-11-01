Бразилия - Колумбия 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Сан-Паулу - Коринтианс (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
12 Ноября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 12 ноября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Колумбия
Главные тренеры
|Аденор Леонардо Бакши Тите
|Рейнальдо Руэда
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|0 : 0
|24.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 4
|2 : 1
|07.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 1
|26.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|2 : 1
|18.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|06.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|05.07.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1
|15.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|1 : 1