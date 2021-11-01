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Бразилия - Колумбия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Сан-Паулу - Коринтианс (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
12 Ноября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
БразилияКолумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 12 ноября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Колумбия
Главные тренеры
БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
КолумбияРейнальдо Руэда
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Колумбия0 : 0Бразилия
24.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 4 Бразилия2 : 1Колумбия
07.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия2 : 2Колумбия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Колумбия1 : 1Бразилия
26.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Колумбия
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Бразилия2 : 1Колумбия
18.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия0 : 1Колумбия
06.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Бразилия1 : 0Колумбия
05.07.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/4 финала Бразилия2 : 1Колумбия
15.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Бразилия1 : 1Колумбия

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