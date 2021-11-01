Парагвай - Чили 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000
12 Ноября 2021, Пятница. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Чили, которое состоится 12 ноября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Парагвай. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Чили
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Мартин Ласарте
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 0
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 4
|0 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 15
|0 : 3
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|2 : 1
|06.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|1 : 2
|16.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 0
|22.12.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Декабрь 2011
|3 : 2
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|2 : 0
|24.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 0